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Макарова Светлана Викторовна

Макарова Светлана Викторовна

7.5 Рейтинг
12 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 15 лет
Адреса
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Студия танца "Вихрь" в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
  • +7 (423) 257-58-48 , администратор
  • +7 (423) 295-37-70 , директор
Ритмика в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
  • +7 (423) 257-58-48 , администратор
  • +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог-хореограф

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
12 отзывов

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