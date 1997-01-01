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Мальцева Евгения Викторовна

Мальцева Евгения Викторовна

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Танцы
Стаж 23 года
Адреса
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Танцы в Ансамбле "Улыбка":
Владивосток, Центр, пр-т Океанский, 43
  • +7 (423) 272-23-35
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог высшей категории

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Судья Первой категории Федерации танцевального спорта

Участие в соревнованиях

  • Победитель общегородского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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