Мальцева Евгения Викторовна

Адреса
Показать адреса на карте
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог высшей категории
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Судья Первой категории Федерации танцевального спорта
Участие в соревнованиях
- Победитель общегородского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
-
Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
-
Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
Загрузка комментариев...