Марамзин Александр

Автор идеи и главный хореограф Pops Foundation. Начал учиться современным танцам в 1989 году, основал свою первую команду в 1994 году. Поставил около 200 номеров для разных концертов и для звёзд белорусской и российской эстрады, постоянно совершенствует свои умения на конвенциях и мастер-классах. Год работал преподавателем в ТОДЕС. Участвовал в международных фестивалях и в новогодних представлениях в СК Олимпийский (г.Москва). Судья ОРТО третьей категории.
Адреса
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Детские танцы в Школе "Pops Foundation":
Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 9
- +7 (423) 274-21-31
- +7 (914) 704-21-31
Информация о преподавателе
Звание
- Судья ОРТО третьей категории.
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Постоянно нарабатывает опыт на конвенциях и мастер-классах.
Участие в соревнованиях
- Участвовал в международных фестивалях и в новогодних представлениях в СК Олимпийский (г.Москва).
Опыт работы
- Занимается современными танцами с 1989 года.
- Основал свою первую команду в 1994 году.
- Поставил около 200 номеров для разных концертов и для звёзд белорусской и российской эстрады.
- Год работал преподавателем в ТОДЕС.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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