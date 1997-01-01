Марамзин Александр

Автор идеи и главный хореограф Pops Foundation. Начал учиться современным танцам в 1989 году, основал свою первую команду в 1994 году. Поставил около 200 номеров для разных концертов и для звёзд белорусской и российской эстрады, постоянно совершенствует свои умения на конвенциях и мастер-классах. Год работал преподавателем в ТОДЕС. Участвовал в международных фестивалях и в новогодних представлениях в СК Олимпийский (г.Москва). Судья ОРТО третьей категории.