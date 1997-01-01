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Марамзин Александр

Марамзин Александр

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 17 лет
Адреса
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Детские танцы в Школе "Pops Foundation":
Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 9
  • +7 (423) 274-21-31
  • +7 (914) 704-21-31
Информация о преподавателе

Звание

  • Судья ОРТО третьей категории.

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Постоянно нарабатывает опыт на конвенциях и мастер-классах.

Участие в соревнованиях

  • Участвовал в международных фестивалях и в новогодних представлениях в СК Олимпийский (г.Москва).

Опыт работы

  • Занимается современными танцами с 1989 года.
  • Основал свою первую команду в 1994 году.
  • Поставил около 200 номеров для разных концертов и для звёзд белорусской и российской эстрады.
  • Год работал преподавателем в ТОДЕС.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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