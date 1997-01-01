Марамзина Юлия

"Я считаю, что у любого ученика есть шанс стать артистом, и много раз это доказывала в своей работе". Начала танцевать в 1995 году. В течение двух лет работала преподавателем в студиях "Тодес" Аллы Духовой. Участвовала в танцевальных семинарах и мастер-классах топовых презентеров современного танца. В проекте Pops Foundation является организатором, помощником режиссёра и автором идей для всех мероприятий танцевального проекта. Также занимается постановкой номеров, которые побеждают на конкурсах, и созданием костюмов для выступлений танцевальных команд Pops Foundation.
Адреса
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Детские танцы в Школе "Pops Foundation":
Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 9
- +7 (423) 274-21-31
- +7 (914) 704-21-31
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Участвовала в танцевальных семинарах и мастер-классах топовых презентеров современного танца.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- В течение двух лет работала преподавателем в студиях "Тодес" Аллы Духовой.
- Организатор, помощник режиссёра и автор идей для всех мероприятий танцевального проекта Pops Foundation.
- Занимается постановкой номеров, разрабатывает костюмы для Pops Foundation.
- Начала танцевать с 1995 года.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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