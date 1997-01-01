Марамзина Юлия

"Я считаю, что у любого ученика есть шанс стать артистом, и много раз это доказывала в своей работе". Начала танцевать в 1995 году. В течение двух лет работала преподавателем в студиях "Тодес" Аллы Духовой. Участвовала в танцевальных семинарах и мастер-классах топовых презентеров современного танца. В проекте Pops Foundation является организатором, помощником режиссёра и автором идей для всех мероприятий танцевального проекта. Также занимается постановкой номеров, которые побеждают на конкурсах, и созданием костюмов для выступлений танцевальных команд Pops Foundation.