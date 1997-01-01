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Марамзина Юлия

Марамзина Юлия

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 22 года
Адреса
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Детские танцы в Школе "Pops Foundation":
Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 9
  • +7 (423) 274-21-31
  • +7 (914) 704-21-31
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Участвовала в танцевальных семинарах и мастер-классах топовых презентеров современного танца.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • В течение двух лет работала преподавателем в студиях "Тодес" Аллы Духовой.
  • Организатор, помощник режиссёра и автор идей для всех мероприятий танцевального проекта Pops Foundation.
  • Занимается постановкой номеров, разрабатывает костюмы для Pops Foundation.
  • Начала танцевать с 1995 года.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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