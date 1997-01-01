Имеет первый спортивный разряд по шахматам. За время работы в Шахматной Федерации воспитал призёра России в категории до 9 лет, чемпиона Дальнего Востока , многократных чемпионов Приморского Края, чемпионов города Владивостока и многих других турниров.
Адреса
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Шахматный клуб "Вертикаль" в Шахматной Федерации:
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 54
- +7 (964) 436-00-18 , Маргарян Арутюн Араевич (преподаватель)
- +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
Шахматный клуб "Маэстро" в Шахматной Федерации:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 52
- +7 (964) 436-00-18 , Маргарян Арутюн Араевич (преподаватель)
- +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее , Международный институт экономики и права.
Курсы повышения квалификации
- Профессиональная переподготовка во ВГУЭС по специализации «Физическая культура и спорт», 2016 год.
Участие в соревнованиях
- Первый спортивный разряд по шахматам.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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