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Маргарян Арутюн Араевич

Маргарян Арутюн Араевич

8.9 Рейтинг
2 Отзывов
Шахматы
Стаж 7 лет
Адреса
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Шахматный клуб "Вертикаль" в Шахматной Федерации:
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 54
  • +7 (964) 436-00-18 , Маргарян Арутюн Араевич (преподаватель)
  • +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
Шахматный клуб "Маэстро" в Шахматной Федерации:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 52
  • +7 (964) 436-00-18 , Маргарян Арутюн Араевич (преподаватель)
  • +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее , Международный институт экономики и права.

Курсы повышения квалификации

  • Профессиональная переподготовка во ВГУЭС  по специализации «Физическая культура и спорт», 2016 год.

Участие в соревнованиях

  • Первый спортивный разряд по шахматам.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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