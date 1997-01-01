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Марина Еряшева

Марина Еряшева

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Гимнастика, Акробатика
Стаж 12 лет
Адреса
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Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера":
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера":
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
  • +7 (423) 200-04-60
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта по спортивной гимнастике.

Образование

  • Высшее, ДВФУ, специалист по физической культуре и спорту, 2012 год.
  • Школа олимпийского резерва.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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