Марина Еряшева
Специалист по физической культуре и спорту, выпускница школы олимпийского резерва.
Адреса
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Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера":
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
Занятия на тренажерах в Центре "Атмосфера":
Владивосток, район Третья рабочая, пр-т Народный, 11б
- +7 (423) 200-04-60
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта по спортивной гимнастике.
Образование
- Высшее, ДВФУ, специалист по физической культуре и спорту, 2012 год.
- Школа олимпийского резерва.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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