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Меньшиков Сергей Владимирович

Меньшиков Сергей Владимирович

7.0 Рейтинг
1 Отзывов
Программирование
Стаж 16 лет
Адреса
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Секция программирования в Детской IT-школе "Wodigy":
Владивосток, Некрасовская, ул. Гоголя, 41
  • +7 (914) 703-59-36
  • +7 (423) 273-59-36
Информация о преподавателе

Звание

  • Руководитель школы

Образование

  • Высшее

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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