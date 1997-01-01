Муруева Виктория Васильевна

Адреса
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Шахматы в детском клубе "Прометей":
Владивосток, Некрасовская, ул. Некрасовская, 58
- +7 (423) 226-17-49
Информация о преподавателе
Звание
- Магистр педагогики
Образование
- Дальневосточный государственный университет, специальность "география" квалификация - географ, преподаватель, 1993 год.
Курсы повышения квалификации
- ПК ИРО, «Формирование профессиональных компетентностей учителя в условиях перехода основного общего образования на ФГОС», 2013 год.
- ПК ИРО, «Особенности педагогической деятельности в условиях IT-среды», 2013 год.
- ПК ИРО, «Переход образовательных учреждений Приморского края к Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования», 2013 год.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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