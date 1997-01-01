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Муруева Виктория Васильевна

Муруева Виктория Васильевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы
Стаж 20 лет
Адреса
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Шахматы в детском клубе "Прометей":
Владивосток, Некрасовская, ул. Некрасовская, 58
  • +7 (423) 226-17-49
Информация о преподавателе

Звание

  • Магистр педагогики

Образование

  • Дальневосточный государственный университет, специальность "география" квалификация - географ, преподаватель, 1993 год.

Курсы повышения квалификации

  • ПК ИРО, «Формирование профессиональных компетентностей учителя в условиях перехода основного общего образования на ФГОС», 2013 год.
  • ПК ИРО, «Особенности педагогической деятельности в условиях IT-среды», 2013 год.
  • ПК ИРО, «Переход образовательных учреждений Приморского края к Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования», 2013 год.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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