Несмашная Полина Викторовна

Адреса
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Уроки рисования в Изостудии "Акварель":
Владивосток, район Борисенко, ул. Борисенко, 34
ИЗО в "Mamas Center":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 135
- +7 (423) 275-44-75
Информация о преподавателе
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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