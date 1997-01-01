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Нестеров Николай Сергеевич

Нестеров Николай Сергеевич

6.7 Рейтинг
0 Отзывов
Айкидо
Стаж 5 лет
Адреса
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Айкидо в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Айкидо в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16
  • +7 (914) 792-44-16
  • +7 (423) 263-92-64
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • За 2016 год пятеро воспитанников аттестованы на голубые пояса, трое – на желтые, один – на зеленый.
0 отзывов

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