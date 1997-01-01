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Новиков Александр Николаевич

Новиков Александр Николаевич

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Боевые искусства
Стаж не указан
Адреса
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Сёриндзи Кэмпо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
  • +7 (423) 236-21-91
  • +7 (423) 256-35-43
Сёриндзи Кэмпо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
  • +7 (423) 257-58-48 , администратор
  • +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Черный пояс 2 Дан

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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