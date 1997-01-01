Новиков Александр Николаевич

Адреса
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Сёриндзи Кэмпо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Сёриндзи Кэмпо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Черный пояс 2 Дан
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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