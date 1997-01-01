Новикова Юлия Александровна

Адреса
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Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Айкидо в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее профессиональное, ВГУЭС, 2016 год.
Курсы повышения квалификации
- МГУ им. Невельского, 2012 год.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 17 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 20 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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