Нуждова Светлана Евгеньевна

Адреса
Показать адреса на карте
Раннее развитие детей в Центре "Чудо-Школа":
Владивосток, БАМ, ул. Волгоградская, 12
- +7 (966) 273-97-89
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
-
Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
-
Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...