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Образцов Иван Анатольевич

Образцов Иван Анатольевич

7.9 Рейтинг
0 Отзывов
Самбо
Стаж 8 лет
Адреса
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Самбо в клубе "Бамбини":
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
  • +7 (423) 255-09-09
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в мастера спорта России

Образование

  • Государственное и муниципальное управление.
  • Физическая культура и спорт (менеджмент в профессиональном спорте).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Многократный победитель Дальневосточного федерального округа и Приморского края по самбо и дзюдо.
  • Многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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