Образцов Иван Анатольевич

Кандидат в мастера спорта России, многократный победитель Дальневосточного федерального округа и Приморского края по самбо и дзюдо, многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо. Судья первой категории по самбо. Председатель судейской коллегии Федерации самбо и дзюдо г. Владивостока.