Образцов Иван Анатольевич

Кандидат в мастера спорта России, многократный победитель Дальневосточного федерального округа и Приморского края по самбо и дзюдо, многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо. Судья первой категории по самбо. Председатель судейской коллегии Федерации самбо и дзюдо г. Владивостока.
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в мастера спорта России
Образование
- Государственное и муниципальное управление.
- Физическая культура и спорт (менеджмент в профессиональном спорте).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Многократный победитель Дальневосточного федерального округа и Приморского края по самбо и дзюдо.
- Многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
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