Панишев Артур

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Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Участник финала битвы «Линия фронта» в составе команды от г. Владивосток
- Победитель DV FRIENEMIES 3 в номинации hip-hop
- Победитель Street DP 2009 гг. в номинации hip-hop
- Победитель Double DP 2009-2010 гг. в номинации hip-hop
- Победитель Original Flavor 2010, 2012 гг. в номинации hip-hop
- Победитель Summer Dance plane 2010 г. в номинации hip-hop
- Победитель DV Fest 2010 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
- Финалист ДВ битвы Funky Man 2010 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
- Победитель Dance Plane 16 в номинации hip-hop
- Финалист Advance your level 2011 г. в номинации Top Rock
- Победитель DP 2011 г. в номинации hip-hop
- Победитель фестиваля DanceNation 2012 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
- Победитель 16BIT в номинации All Styles 2013 (г. Хабаровск)
- Победитель под живую музыку King of the beat 2013 в номинации TopRock
- Победитель "Олимпийские круги" 2013 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
- Победитель Pulse Battle 2013 г. в номинации hip-hop (г. Уссурийск)
- Победитель баттлов "80 квадратных метров" 2014 г. (г. Владивосток)
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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