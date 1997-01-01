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Панишев Артур

Панишев Артур

7.0 Рейтинг
2 Отзывов
Танцы
Стаж 12 лет
Адреса
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Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Участник финала битвы «Линия фронта» в составе команды от г. Владивосток
  • Победитель DV FRIENEMIES 3 в номинации hip-hop
  • Победитель Street DP 2009 гг. в номинации hip-hop
  • Победитель Double DP 2009-2010 гг. в номинации hip-hop
  • Победитель Original Flavor 2010, 2012 гг. в номинации hip-hop
  • Победитель Summer Dance plane 2010 г. в номинации hip-hop
  • Победитель DV Fest 2010 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
  • Финалист ДВ битвы Funky Man 2010 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
  • Победитель Dance Plane 16 в номинации hip-hop
  • Финалист Advance your level 2011 г. в номинации Top Rock
  • Победитель DP 2011 г. в номинации hip-hop
  • Победитель фестиваля DanceNation 2012 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
  • Победитель 16BIT в номинации All Styles 2013 (г. Хабаровск)
  • Победитель под живую музыку King of the beat 2013 в номинации TopRock
  • Победитель "Олимпийские круги" 2013 г. в номинации hip-hop (г. Хабаровск)
  • Победитель Pulse Battle 2013 г. в номинации hip-hop (г. Уссурийск)
  • Победитель баттлов "80 квадратных метров" 2014 г. (г. Владивосток)

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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