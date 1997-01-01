Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Панурин Олег Владимирович

Панурин Олег Владимирович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Программирование
Стаж 10 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Секция программирования в школе "vl_prog":
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 кор. 2
  • +7 (423) 200-01-66
Секция программирования в школе "vl_prog":
Владивосток, район Центр, ул. Лазо, 9
  • +7 (423) 200-01-66
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Красный диплом по специальности информационные технологии
  • Диплом по педагогике

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Участник школьных и студенческих олимпиад по программированию

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели