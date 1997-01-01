Панурин Олег Владимирович

Адреса
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Секция программирования в школе "vl_prog":
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 кор. 2
- +7 (423) 200-01-66
Секция программирования в школе "vl_prog":
Владивосток, район Центр, ул. Лазо, 9
- +7 (423) 200-01-66
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Красный диплом по специальности информационные технологии
- Диплом по педагогике
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Участник школьных и студенческих олимпиад по программированию
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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