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Папина Евгения Викторовна

Папина Евгения Викторовна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 12 лет
Адреса
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Эстрадный танец в Танцевальной студии "Классные ребята":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 16
  • +7 (950) 296-13-82
  • +7 (914) 715-40-07
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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