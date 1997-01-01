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Перебейнос Елена Александровна

Перебейнос Елена Александровна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
ИЗО
Стаж не указан
Адреса
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Программа "Цветная карусель" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Приморский Краевой Художественный Колледж, специальность - художник-живописец, педагог.

Курсы повышения квалификации

  • АНО ДПО, Педагог дополнительного образования (Оренбург, 2018 год).

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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