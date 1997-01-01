Перебейнос Елена Александровна

Адреса
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Программа "Цветная карусель" в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Приморский Краевой Художественный Колледж, специальность - художник-живописец, педагог.
Курсы повышения квалификации
- АНО ДПО, Педагог дополнительного образования (Оренбург, 2018 год).
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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