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Петрунько Анна

Петрунько Анна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Гимнастика
Стаж 12 лет
Адреса
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Оздоровительная гимнастика в Центре "Чудо-Школа":
Владивосток, БАМ, ул. Волгоградская, 12
  • +7 (966) 273-97-89
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Институт физической культуры и спорта

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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