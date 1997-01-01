Пинчук Николай
Автор и ведущий тренинговых программ для детей и взрослых, художественный руководитель. Стаж работы - 30 лет. Имеет почётную грамоту Законодательного собрания Приморского края (2013) Многократный победитель и лауреат региональных фестивалей «Болдинская осень», «Живи, театр, восьмое чудо света!», «Жемчужина Приморья», «Белая чайка» и других в качестве художественного руководителя. Мастер Пушкинского фестиваля искусств, драматург, лауреат Всероссийского конкурса пьес для молодёжных театров (Москва-2002), Международного драматургического конкурса «Свободный театр» (Минск-2006), Международного конкурса «Книжка сказок» (Москва-Тюмень 2013), Международного конкурса «Книжная полка» (Самара-2015). Основатель первого на Дальнем Востоке специализированного театрального класса в сотрудничестве с театральным факультетом Дальневосточного института искусств (1989 год). Состоялось 3 выпуска. Основатель студии "Театр имени Папы Карло", в 2001 году получившей статус Народного театра.
Адреса
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"Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.:
Владивосток, район Центр, ул. Экипажная, 1
- +7 (914) 664-03-29
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный государственный университет, Владивосток,1987
- Литературный институт имени Горького, Москва, 2003
Курсы повышения квалификации
- Курсы руководителей детских театральных коллективов (РИПКРО, Москва, 1993)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Средняя школа №77 (1987 - 1996 гг.)
- Приморский краевой центр творчества профобразования (1996 - 2005 гг.)
- Драматический театр Тихоокеанского флота, заведующий литературным отделом (2005 - 2010 гг.)
- Центр дополнительного образования "Эврика" (2010 - 2015 гг.)
- Руководитель Театра-студии ДВГУ "Игровая комната" (2007 - 2013 гг.)
- Руководитель Центра творческой реализации личности "Планета людей" (с 2015 года)
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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