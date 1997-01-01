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Пинчук Николай

Пинчук Николай

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Театр, Актерское мастерство
Стаж 32 года
Адреса
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"Русский язык через театр" в Студии для детей и подростков.:
Владивосток, район Центр, ул. Экипажная, 1
  • +7 (914) 664-03-29
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный государственный университет, Владивосток,1987
  • Литературный институт имени Горького, Москва, 2003

Курсы повышения квалификации

  • Курсы руководителей детских театральных коллективов (РИПКРО, Москва, 1993)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Средняя школа №77 (1987 - 1996 гг.)
  • Приморский краевой центр творчества профобразования (1996 - 2005 гг.)
  • Драматический театр Тихоокеанского флота, заведующий литературным отделом (2005 - 2010 гг.)
  • Центр дополнительного образования "Эврика" (2010 - 2015 гг.)
  • Руководитель Театра-студии ДВГУ "Игровая комната" (2007 - 2013 гг.)
  • Руководитель Центра творческой реализации личности "Планета людей" (с 2015 года)

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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