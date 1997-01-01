Пинчук Николай

Автор и ведущий тренинговых программ для детей и взрослых, художественный руководитель. Стаж работы - 30 лет. Имеет почётную грамоту Законодательного собрания Приморского края (2013) Многократный победитель и лауреат региональных фестивалей «Болдинская осень», «Живи, театр, восьмое чудо света!», «Жемчужина Приморья», «Белая чайка» и других в качестве художественного руководителя. Мастер Пушкинского фестиваля искусств, драматург, лауреат Всероссийского конкурса пьес для молодёжных театров (Москва-2002), Международного драматургического конкурса «Свободный театр» (Минск-2006), Международного конкурса «Книжка сказок» (Москва-Тюмень 2013), Международного конкурса «Книжная полка» (Самара-2015). Основатель первого на Дальнем Востоке специализированного театрального класса в сотрудничестве с театральным факультетом Дальневосточного института искусств (1989 год). Состоялось 3 выпуска. Основатель студии "Театр имени Папы Карло", в 2001 году получившей статус Народного театра.