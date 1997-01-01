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Плехотин Алексей Николаевич

Плехотин Алексей Николаевич

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Рукопашный бой, Смешанные единоборства
Стаж 10 лет
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГУ, 2010 год.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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