Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Побоченко Анастасия

Побоченко Анастасия

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
Показать адреса на карте
Джаз фанк в Танцевальной студии "D-motion":
Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 45
  • +7 (423) 272-31-93
  • +7 (423) 224-07-22
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Танцевальный опыт – 14 лет. Начинала заниматься в театрально-хореографической студии «Дерево», где изучала различные направления от джаз-модерна до хип-хопа. Есть классическая подготовка, 4 года занималась в студии классического балета при ВГУЭС. Затем обучалась направлению джаз фанк у Анны Нагобидиянс, Алексея Казакова (Санкт-Петербург) и Эдварда Стриковского (Киев) в танцевальном центре “D-Motion” (UNIDANCE).

Курсы повышения квалификации

  • Посещала мастер-классы Тани Юзифович (Москва) и Ани Тихой (Москва)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели