Побоченко Анастасия

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Джаз фанк в Танцевальной студии "D-motion":
Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 45
- +7 (423) 272-31-93
- +7 (423) 224-07-22
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Танцевальный опыт – 14 лет. Начинала заниматься в театрально-хореографической студии «Дерево», где изучала различные направления от джаз-модерна до хип-хопа. Есть классическая подготовка, 4 года занималась в студии классического балета при ВГУЭС. Затем обучалась направлению джаз фанк у Анны Нагобидиянс, Алексея Казакова (Санкт-Петербург) и Эдварда Стриковского (Киев) в танцевальном центре “D-Motion” (UNIDANCE).
Курсы повышения квалификации
- Посещала мастер-классы Тани Юзифович (Москва) и Ани Тихой (Москва)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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