Подгайная Инга Александровна

Адреса
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Ритмика в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Ритмика в фитнес-клубе "Седьмое небо":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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