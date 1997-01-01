Пономарёва Светлана Игоревна
В детях таится огромный океан нераскрытого потенциала, и наша задача – выявить их таланты и позволить им развиваться. Дать ребёнку возможность самовыражаться в танце, позволить ему чувствовать себя свободно и раскованно – вот к чему нужно идти!
Адреса
Показать адреса на карте
Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 29
- +7 (423) 207-92-07
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог-хореограф
Образование
- Студентка II курса Российской таможенной академии, факультет таможенного дела
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
-
Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
Загрузка комментариев...