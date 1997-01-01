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Пономарёва Светлана Игоревна

Пономарёва Светлана Игоревна

6.8 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 6 лет
Адреса
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Детская хореография в Танцевальном центре "Этажи":
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 29
  • +7 (423) 207-92-07
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог-хореограф

Образование

  • Студентка II курса Российской таможенной академии, факультет таможенного дела

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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