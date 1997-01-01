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Поташов Юрий

Поташов Юрий

6.9 Рейтинг
0 Отзывов
Баскетбол
Стаж 7 лет
Адреса
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Баскетбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
  • +7 (423) 276-10-10
  • +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по баскетболу

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпион Дальнего Востока
  • Лучший игрок 2017 года Дальнего Востока
  • Призер Российских соревнований
  • Участник матча всех звезд среди студенческих команд России
  • Неоднократно признавался лучшим игроком и лучшим защитником Дальнего Востока

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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