Поташов Юрий

Адреса
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Баскетбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по баскетболу
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпион Дальнего Востока
- Лучший игрок 2017 года Дальнего Востока
- Призер Российских соревнований
- Участник матча всех звезд среди студенческих команд России
- Неоднократно признавался лучшим игроком и лучшим защитником Дальнего Востока
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 48Стаж не указанОтзывов: 48
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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