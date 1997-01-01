Потопяк Александр Владимирович

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Декоративно-прикладное творчество в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог второй квалификационной категории
Образование
- Дальневосточный государственный технический университет, архитектор, 1985 год.
Курсы повышения квалификации
- Академия повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования г.Москва (2014 год).
Участие в соревнованиях
- Благодарность мэра Владивостока за развитие местного декоративно-прикладного творчества.
- Грамота Законодательного собрания Приморского края.
Опыт работы
- Преподаёт мультимедиа технологии с 2010 года.
- В дополнительном образовании с 1985 года. В своей работе использует максимальное разнообразие природного и бросового материалов в сочетании с авторскими технологиями.
- Проводит мастерские для детей и педагогов Арсеньева, Фокино, Дальнегорска и участников курсов, проводимых ПКИРО.
- Разработчик авторской программы «Дизайн».
- Полуфиналист краевого конкурса «Учитель года».
Титулованные ученики
- Обучающиеся - неоднократные лауреаты детских кинофестивалей муниципального, регионального и всероссийского уровня.
- Детские работы выставлялись в Детской картинной галерее и музее им. Арсеньева, а также вошли в финал международного Российско-Китайского конкурса изобразительного творчества.
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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