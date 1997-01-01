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Потопяк Александр Владимирович

Потопяк Александр Владимирович

9.0 Рейтинг
0 Отзывов
Архитектура, Декоративно-прикладное искусство
Стаж 29 лет
Адреса
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Декоративно-прикладное творчество в МАУ ДО "Центринформ":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Магнитогорская, 4
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог второй квалификационной категории

Образование

  • Дальневосточный государственный технический университет, архитектор, 1985 год.

Курсы повышения квалификации

  • Академия повышения квалификации и профессиональной подготовки работников образования г.Москва (2014 год).

Участие в соревнованиях

  • Благодарность мэра Владивостока за развитие местного декоративно-прикладного творчества.
  • Грамота Законодательного собрания Приморского края.

Опыт работы

  • Преподаёт мультимедиа технологии с 2010 года.
  • В дополнительном образовании с 1985 года. В своей работе использует максимальное разнообразие природного и бросового материалов в сочетании с авторскими технологиями.
  • Проводит мастерские для детей и педагогов Арсеньева, Фокино, Дальнегорска и участников курсов, проводимых ПКИРО.
  • Разработчик авторской программы «Дизайн».
  • Полуфиналист краевого конкурса «Учитель года».

Титулованные ученики

  • Обучающиеся - неоднократные лауреаты детских кинофестивалей муниципального, регионального и всероссийского уровня.
  • Детские работы выставлялись в Детской картинной галерее и музее им. Арсеньева, а также вошли в финал международного Российско-Китайского конкурса изобразительного творчества.
0 отзывов

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