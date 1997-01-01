Прокопенко Альбина

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Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- 7-й Дальневосточный танцевальный чемпионат "Funky man", мастер-класс по стилю Hip-Hop от Rush (г. Санкт-Петербург)
- Vogue New Way от Виталия NINJA Клименко и Дмитрия Bonchinche
- Vogue Old Way от Виталия NINJA Клименко
Участие в соревнованиях
- The l Mini Vogue Ball in Vladivostok, приз зрительских симпатий
- The ll Mini Vogue Ball in Vladivostok, номинация Vogue Run Way
- Carnival Vogue Mini Ball, номинация Vogue Performance, 1 место (Судейство Виталий NINJA Клименко)
- Dance Plane, номинация Hip-Hop 1x1 beginner, 1 место
- Фестиваль уличных танцев "Street Air", победительница 4 этапа, финал, 3 место
Опыт работы
- Хореограф команд-участниц краевого конкурса среди школьников "StarTeen"
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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