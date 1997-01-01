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Прокопенко Альбина

Прокопенко Альбина

7.7 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 3 года
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Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance":
Владивосток, Центр, ул. Уборевича, 20А
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • 7-й Дальневосточный танцевальный чемпионат "Funky man", мастер-класс по стилю Hip-Hop от Rush (г. Санкт-Петербург)
  • Vogue New Way от Виталия NINJA Клименко и Дмитрия Bonchinche
  • Vogue Old Way от Виталия NINJA Клименко

Участие в соревнованиях

  • The l Mini Vogue Ball in Vladivostok, приз зрительских симпатий
  • The ll Mini Vogue Ball in Vladivostok, номинация Vogue Run Way
  • Carnival Vogue Mini Ball, номинация Vogue Performance, 1 место (Судейство Виталий NINJA Клименко)
  • Dance Plane, номинация Hip-Hop 1x1 beginner, 1 место
  • Фестиваль уличных танцев "Street Air", победительница 4 этапа, финал, 3 место

Опыт работы

  • Хореограф команд-участниц краевого конкурса среди школьников "StarTeen"

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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