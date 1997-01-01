Решетник Алексей Сергеевич

Адреса
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Секция футбола в Футбольной школе "Юниор":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74А
- +7 (994) 008-00-07
Секция футбола в Футбольной школе "Юниор":
Артём, ул. Фрунзе, 32Б
- +7 (914) 707-34-12
Информация о преподавателе
Звание
- Тренер Луч-Энергии
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 6 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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