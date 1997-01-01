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Решетник Алексей Сергеевич

Решетник Алексей Сергеевич

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Футбол
Стаж не указан
Адреса
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Секция футбола в Футбольной школе "Юниор":
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74А
  • +7 (994) 008-00-07
Секция футбола в Футбольной школе "Юниор":
Артём, ул. Фрунзе, 32Б
  • +7 (914) 707-34-12
Информация о преподавателе

Звание

  • Тренер Луч-Энергии

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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