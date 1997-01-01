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Ростовский Николай Витальевич

Ростовский Николай Витальевич

8.4 Рейтинг
0 Отзывов
Айкидо, Боевые искусства
Стаж 8 лет
Адреса
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Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 30д
  • +7 (902) 482-43-54 , Николай Витальевич
Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп":
Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
  • +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
  • +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
  • +7 (423) 290-22-44 , звонки
Информация о преподавателе

Звание

  • Тренер-Инструктор 2 дан Айкидо Айкикай, признанный сиханом г. Канадзавой

Образование

  • ДВФУ, специалист по адаптивной физической культуре, 2012 год.

Курсы повышения квалификации

  • II дан Айкидо Айккикай (диплом Хомбу Додзе).
  • ДВФУ, Школа искусств культуры и спорта, 2012 год.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Работа с детьми от 5 лет и взрослыми.

Титулованные ученики

  • Ученик с 1 Дан Айкидо Айкикай, ученик с ВОЗ.
0 отзывов

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