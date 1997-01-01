Саусин Игорь

1кю по Кудо. Золотой призер чемпионата г. Владивостока по Ушу Саньда в категории до 80 кг (2011 г.) Золотой призер открытого первенства г. Арсеньева по Кудо в категории 260 единиц (2011г.) Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо в категории 260 единиц (2011 г.) Серебряный призер чемпионата г. Владивостока по Кудо (2016 г.) Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо (2016 г.)