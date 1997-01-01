Саусин Игорь
1кю по Кудо. Золотой призер чемпионата г. Владивостока по Ушу Саньда в категории до 80 кг (2011 г.) Золотой призер открытого первенства г. Арсеньева по Кудо в категории 260 единиц (2011г.) Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо в категории 260 единиц (2011 г.) Серебряный призер чемпионата г. Владивостока по Кудо (2016 г.) Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо (2016 г.)
Адреса
Показать адреса на карте
Общеразвивающая физкультура в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
- +7 (423) 275-44-75
Информация о преподавателе
Звание
- 1кю по Кудо
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Золотой призер чемпионата г. Владивостока по Ушу Саньда в категории до 80 кг (2011 г.)
- Золотой призер открытого первенства г. Арсеньева по Кудо в категории 260 единиц (2011г.)
- Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо в категории 260 единиц (2011 г.)
- Серебряный призер чемпионата г. Владивостока по Кудо (2016 г.)
- Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо (2016 г.)
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 23 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 30 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 36 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...