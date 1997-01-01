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Саусин Игорь

Саусин Игорь

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Общая физическая подготовка
Стаж не указан
Адреса
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Общеразвивающая физкультура в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
  • +7 (423) 275-44-75
Информация о преподавателе

Звание

  • 1кю по Кудо

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Золотой призер чемпионата г. Владивостока по Ушу Саньда в категории до 80 кг (2011 г.)
  • Золотой призер открытого первенства г. Арсеньева по Кудо в категории 260 единиц (2011г.)
  • Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо в категории 260 единиц (2011 г.)
  • Серебряный призер чемпионата г. Владивостока по Кудо (2016 г.)
  • Серебряный призер чемпионата Приморского края по Кудо (2016 г.)

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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