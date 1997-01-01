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Савченкова Анастасия Вячеславовна

Савченкова Анастасия Вячеславовна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Вокал
Стаж 18 лет
Адреса
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Академия детской песни Анастасии Савченковой «Голос'Ок!»:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 41а
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточная Академия Искусств. Специальность «Дирижирование академическим хором»

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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