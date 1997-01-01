Савченкова Анастасия Вячеславовна

Адреса
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Академия детской песни Анастасии Савченковой «Голос'Ок!»:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 41а
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточная Академия Искусств. Специальность «Дирижирование академическим хором»
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 47 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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