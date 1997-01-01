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Сазонова Александра

Сазонова Александра

6.2 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 4 года
Адреса
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Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
  • +7 (423) 268-24-24
  • +7 (423) 200-28-74
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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