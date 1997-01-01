Сазонова Александра
Образование:журналист. Преподавательский стаж: 2 года. Участник различных международных и городских мастер-классов. Творческие достижения: опыт занятий танцами — 6 лет. Также знание программы Cross-fit тренировок и фитнеса.
Адреса
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Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
- +7 (423) 268-24-24
- +7 (423) 200-28-74
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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