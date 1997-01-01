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Щеглеватых Татьяна Николаевна

Щеглеватых Татьяна Николаевна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Скалолазание
Стаж 19 лет
Адреса
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Секция спортивного скалолазания на скалодроме VladRock:
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Каплунова, 7
  • +7 (902) 505-44-03
  • +7 (902) 505-12-00
Информация о преподавателе

Звание

  • Cтарший тренер

Образование

  • Высшее, факультет "Физическая культура и безопасность жизнедеятельности".

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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