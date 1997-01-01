Щеглеватых Татьяна Николаевна
Главный тренер сборной по скалолазанию Владивостока. Педагог высшей категории. Имеет педагогический стаж более 17 лет.
Адреса
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Секция спортивного скалолазания на скалодроме VladRock:
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Каплунова, 7
- +7 (902) 505-44-03
- +7 (902) 505-12-00
Информация о преподавателе
Звание
- Cтарший тренер
Образование
- Высшее, факультет "Физическая культура и безопасность жизнедеятельности".
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
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