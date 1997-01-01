Сергей Коровицкий

Химия — предмет, дисциплина, которая привлекала меня ещё со школы. В университете осознал окончательно привлекательность и заинтересованность в вопросах химии и прикладных наук, таких как химия почв и биохимия. Очень рад, что связываю жизнь именно с этой наукой (12 разных видов химии за 4 года). О преподавании химии задумался ещё с первого курса университета. Научить кого-то, привить любовь к этой науке — вот что по настоящему круто.