Сергей Коровицкий

Химия — предмет, дисциплина, которая привлекала меня ещё со школы. В университете осознал окончательно привлекательность и заинтересованность в вопросах химии и прикладных наук, таких как химия почв и биохимия. Очень рад, что связываю жизнь именно с этой наукой (12 разных видов химии за 4 года). О преподавании химии задумался ещё с первого курса университета. Научить кого-то, привить любовь к этой науке — вот что по настоящему круто.
Адреса
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Подготовка к ЕГЭ по химии в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Органическая химия в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВФУ, Школа естественных наук, биологический факультет, кафедра почвоведения, бакалавриат (красный диплом).
- Приморский краевой институт развития образования, профессиональная переподготовка, учитель/преподаватель химии.
- ДВФУ, Школа естественных наук, биологический факультет, кафедра почвоведения, магистратура, 1 курс.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Участвовал в проектах и двух международных форумах, в Московской международной экологической школе, участвовал в совместной разработке проекта по изучению глобального изменения климата с итальянскими учёными.
Титулованные ученики
- Нет информации
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