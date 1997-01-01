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Сергей Коровицкий

Сергей Коровицкий

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Биология, Химия
Стаж не указан
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Подготовка к ЕГЭ по химии в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Органическая химия в образовательном центре "Юниум":
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВФУ, Школа естественных наук, биологический факультет, кафедра почвоведения, бакалавриат (красный диплом).
  • Приморский краевой институт развития образования, профессиональная переподготовка, учитель/преподаватель химии.
  • ДВФУ, Школа естественных наук, биологический факультет, кафедра почвоведения, магистратура, 1 курс.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Участвовал в проектах и двух международных форумах, в Московской международной экологической школе, участвовал в совместной разработке проекта по изучению глобального изменения климата с итальянскими учёными.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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