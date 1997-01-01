Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели
Шалманов Сергей Анатольевич

Шалманов Сергей Анатольевич

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Айкидо
Стаж 15 лет
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо":
Владивосток, район Центр, ул. Володарского, 3а
Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо":
Владивосток, район Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 50б
  • +7 (914) 714-53-28
Информация о преподавателе

Звание

  • Старший инструктор

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели