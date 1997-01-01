Шаповалов Сергей Сергеевич

Тренер младших и взрослых групп. Футболист профессионал КМС. Чемпион зоны Восток, второй дивизион чемпионата России. Призёр чемпионат России по футболу среди юношей (г.Сочи). 1/8 Кубка России по футболу. Победитель различных турниров. Чемпион Дальнего востока. Чемпион зоны Сибирь. Участвовал в матчах за Сборную России.