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Шаповалов Сергей Сергеевич

Шаповалов Сергей Сергеевич

7.2 Рейтинг
0 Отзывов
Футбол
Стаж 4 года
Адреса
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Центр детского футбола «Футболион»:
Владивосток, район Вторая речка, ул. Чапаева, 5
Информация о преподавателе

Звание

  • Футболист профессионал КМС.

Образование

  • ДВФУ (Тренер по адаптивной физической культуре) 2017 год.
  • Воспитанник ФК Луч-Энергия Владивосток, под руководством Малко К.А.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Выступал за команды: Луч-Энергия (Владивосток), ФК Сахалин (Южно Сахалинск), ФК Сибирь (Новосибирск), ФК Динамо (Москва), ФК Динамо (Киров), ФК Смена (Комсомольск-на-Амуре), ПФК Арсенал (Тула).

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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