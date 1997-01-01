Шаповалов Сергей Сергеевич

Тренер младших и взрослых групп. Футболист профессионал КМС. Чемпион зоны Восток, второй дивизион чемпионата России. Призёр чемпионат России по футболу среди юношей (г.Сочи). 1/8 Кубка России по футболу. Победитель различных турниров. Чемпион Дальнего востока. Чемпион зоны Сибирь. Участвовал в матчах за Сборную России.
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Футболист профессионал КМС.
Образование
- ДВФУ (Тренер по адаптивной физической культуре) 2017 год.
- Воспитанник ФК Луч-Энергия Владивосток, под руководством Малко К.А.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Выступал за команды: Луч-Энергия (Владивосток), ФК Сахалин (Южно Сахалинск), ФК Сибирь (Новосибирск), ФК Динамо (Москва), ФК Динамо (Киров), ФК Смена (Комсомольск-на-Амуре), ПФК Арсенал (Тула).
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 4 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 6 летОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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