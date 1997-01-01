Шестаков Глеб

Адреса
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Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Центр, ул. Тигровая, 20а
- +7 (423) 275-13-16
Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Седанка, ул. Маковского, 93
- +7 (423) 275-13-16
Информация о преподавателе
Звание
- Инструктор Капоэйры
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Был на нескольких крупных семинарах в Москве, а так же в 2013 году посетил Бразилию
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
4 отзыва
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Стаж 11 летОтзывов: 6Стаж не указанОтзывов: 6
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Стаж 9 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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