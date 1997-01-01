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Шевалдина Маргарита Ивановна

Шевалдина Маргарита Ивановна

7.2 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык, Танцы, Китайский язык
Стаж 4 года
Адреса
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Английский для детей в клубе "Бамбини":
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
  • +7 (423) 255-09-09
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • УГПИ (Уссурийский государственный педагогический институт), учитель корейского и английского языка.

Курсы повышения квалификации

  • Педагог-инструктор бразильской самбы, стаж 3 года.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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