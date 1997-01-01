Шевалдина Маргарита Ивановна
Педагог английского и корейского языков. Имеет опыт преподавания - 2 года. А также педагог-инструктор бразильской самбы с 3-летним стажем работы по этому направлению.
Адреса
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Английский для детей в клубе "Бамбини":
Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26
- +7 (423) 255-09-09
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- УГПИ (Уссурийский государственный педагогический институт), учитель корейского и английского языка.
Курсы повышения квалификации
- Педагог-инструктор бразильской самбы, стаж 3 года.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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