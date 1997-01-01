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Шевченко Анна

Шевченко Анна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Акробатика
Стаж 11 лет
Адреса
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Воздушная акробатика в Студии "Дайкири":
Владивосток, Центр, ул. Уткинская 19
  • +7 (423) 200-27-95
Информация о преподавателе

Звание

  • Тренер по воздушной акробатике для детей

Образование

  • Туризм и экскурсионная деятельность ДВГУ

Курсы повышения квалификации

  • Духовность и раскрытие потенциала «Максимальное Я» 2011 г.
  • «Новые возможности лидера» 2012 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Преподаватель шейпинга - 2 года
  • Тренер по степ-аэробике и ритмике - 3 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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