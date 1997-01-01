Шевченко Анна

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Информация о преподавателе
Звание
- Тренер по воздушной акробатике для детей
Образование
- Туризм и экскурсионная деятельность ДВГУ
Курсы повышения квалификации
- Духовность и раскрытие потенциала «Максимальное Я» 2011 г.
- «Новые возможности лидера» 2012 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Преподаватель шейпинга - 2 года
- Тренер по степ-аэробике и ритмике - 3 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 12 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 1 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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