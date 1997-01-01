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Шевчук Юлия

Шевчук Юлия

8.6 Рейтинг
12 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Восточные танцы для девочек в Студии "Караван":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 1
  • +7 (423) 294-05-02
  • +7 (908) 994-05-02 , Галина Фомина, руководитель
Информация о преподавателе

Звание

  • педагог, постановщик

Образование

  • Прошла подготовку по программе Галины Фоминой по педагогике и преподаванию танца живота
  • Аттестованный педагог Международного союза исполнителей беллиданс

Курсы повышения квалификации

  • Участник фестивалей "NileGroup" в Каире, "Ethno Dance" в Санкт-Петербурге и "Cairo Mirage" в Москве. В рамках этих фестивалей прошла обучение у всемирно известных педагогов беллиданса
  • Неоднократный посетитель мастер-классов по восточным танцам педагогов из Египта, России, Казахстана и Украины (Марта Корзун, Радмила Добрынина, Дарья Мицкевич, Магда Монти и др), а также занятий сопутствующих направлений (силовые тренировки, растяжка, классическая хореография, латиноамериканские танцы, актерское мастерство)

Участие в соревнованиях

  • Победитель и призер Дальневосточных фестивалей
  • Золотой и серебряный призер фестивалей «Магия Востока» (г. Артем), «Дыхание Востока», «Чарующий Восток», "Шамадан" (г. Владивосток), «Звуки Востока» (г. Уссурийск), "По звездному пути" (г Хабаровск)
  • Победитель фотоконкурса красоты среди танцовщиц беллиданса

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
12 отзывов

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