Шевчук Юлия

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Восточные танцы для девочек в Студии "Караван":
Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 1
- +7 (423) 294-05-02
- +7 (908) 994-05-02 , Галина Фомина, руководитель
Информация о преподавателе
Звание
- педагог, постановщик
Образование
- Прошла подготовку по программе Галины Фоминой по педагогике и преподаванию танца живота
- Аттестованный педагог Международного союза исполнителей беллиданс
Курсы повышения квалификации
- Участник фестивалей "NileGroup" в Каире, "Ethno Dance" в Санкт-Петербурге и "Cairo Mirage" в Москве. В рамках этих фестивалей прошла обучение у всемирно известных педагогов беллиданса
- Неоднократный посетитель мастер-классов по восточным танцам педагогов из Египта, России, Казахстана и Украины (Марта Корзун, Радмила Добрынина, Дарья Мицкевич, Магда Монти и др), а также занятий сопутствующих направлений (силовые тренировки, растяжка, классическая хореография, латиноамериканские танцы, актерское мастерство)
Участие в соревнованиях
- Победитель и призер Дальневосточных фестивалей
- Золотой и серебряный призер фестивалей «Магия Востока» (г. Артем), «Дыхание Востока», «Чарующий Восток», "Шамадан" (г. Владивосток), «Звуки Востока» (г. Уссурийск), "По звездному пути" (г Хабаровск)
- Победитель фотоконкурса красоты среди танцовщиц беллиданса
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
12 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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