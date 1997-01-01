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Шевцов Андрей Андреевич

Шевцов Андрей Андреевич

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Дзюдо
Стаж 6 лет
Адреса
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Секция дзюдо под руководством Федерации дзюдо Приморского края:
Владивосток, район Центр, ул. Уборевича, 20а
  • +7 (914) 729-74-73
  • +7 (914) 964-42-76
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта России по самбо и дзюдо

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Участник различных мастер-классов в России, Кореи, Японии, Австралии

Участие в соревнованиях

  • Чемпион Дальневосточного Федерального Округа по дзюдо и самбо
  • Многократный победитель и призер Всероссийских и Международных соревнований

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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