Шухрай Юрий Александрович
Многократный чемпион и призер различных соревнований и турниров регионального, федерального и международного уровней по дзюдо, самбо и рукопашному бою.
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою.
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Серебряный и бронзовый ризер Чемпионата России по самбо.
- Бронзовый призер Чемпионата России по дзюдо.
- Чемпион России по дзюдо среди ветеранов.
- Трехкратный чемпион Азиатской части России по самбо.
- Чемпион Сибири по самбо.
- Пятикратный чемпион Дальнего Востока, а также Приморского края по самбо.
- Чемпион Дальнего Востока и Приморского края по дзюдо.
- Многократный чемпион Погранвойск по самбо и рукопашному бою.
- Пятикратный чемпион Всероссийских турниров по самбо.
- Чемпион Международного турнира по дзюдо.
- Двукратный чемпион Всероссийских турниров по дзюдо.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 33 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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