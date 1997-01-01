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Шухрай Юрий Александрович

Шухрай Юрий Александрович

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Рукопашный бой, Смешанные единоборства
Стаж 17 лет
Адреса
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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою.

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Серебряный и бронзовый ризер Чемпионата России по самбо.
  • Бронзовый призер Чемпионата России по дзюдо.
  • Чемпион России по дзюдо среди ветеранов.
  • Трехкратный чемпион Азиатской части России по самбо.
  • Чемпион Сибири по самбо.
  • Пятикратный чемпион Дальнего Востока, а также Приморского края по самбо.
  • Чемпион Дальнего Востока и Приморского края по дзюдо.
  • Многократный чемпион Погранвойск по самбо и рукопашному бою.
  • Пятикратный чемпион Всероссийских турниров по самбо.
  • Чемпион Международного турнира по дзюдо.
  • Двукратный чемпион Всероссийских турниров по дзюдо.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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