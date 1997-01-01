Силютина Наталья

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Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль":
Владивосток, район Некрасовская, ул. Круговая 1-я, 25а
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Курс китайской живописи и каллиграфии в Ляонинском Университете города Аньшань, 2011 г.
Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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