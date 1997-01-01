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Силютина Наталья

Силютина Наталья

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
ИЗО
Стаж 9 лет
Адреса
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Уроки рисования для детей в Творческом центре "Лориэль":
Владивосток, район Некрасовская, ул. Круговая 1-я, 25а
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Курс китайской живописи и каллиграфии в Ляонинском Университете города Аньшань, 2011 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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