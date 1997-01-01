Ситарская Юлия Вячеславовна
Танцевальная жизнь преподавателя началась с русских народных танцев, затем заинтересовалась современной хореографией. На данный момент развивается в таких стилях, как HipHop, Dancahall, House. Является ежегодным участником Only Top, а также танцевального фестиваля ПРО РСО. Призовые места в олимпиадах по чир спорту в качестве спортсмена и в качестве хореографа. Постоянное повышение уровня на мастер-классах российских и зарубежных танцоров высокого уровня.
Адреса
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Хореографическая студия в клубе "Экзито":
Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2
- +7 (423) 293-68-56
- +7 (423) 275-66-82
- +7 (914) 705-66-82
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Мастер-классы по направлению Dancehall у профессионалов: Blaakow, Ирина Збраилова, Kari Gyal, Alessandro Jazz.
- Мастер-классы по направлению Hip-Hop у профессионалов: DRE10, TadJ, Puncha — Анастасия Полякова, Riceball, 5000five Thousand, Hallo, Rhythm Gate, Женя Барышев.
- Мастер-классы по направлению Choreo у профессионалов: Дмитрий Черкозьянов, Алексей Шалбуров.
- Мастер-класс по направлению House у Атажана.
- Мастер-класс по направлению Contemporary у Дмитрия Щебета.
- Мастер-класс по современной хореографии у Екатерины Решетниковой.
- Мастер-класс "Раф — танцевальная лаборатория ".
- Мастер-класс у Батуро — музыкальность и контроль.
Участие в соревнованиях
- 1 место в городском конкурсе танцевальных экологических команд в 2016 году.
- 2 место на фестивале «Восходящие звезды» в номинации среди взрослых "Чир-Хип-Хоп Соло" в 2018 году.
- 2 место на чемпионате и первенстве Приморского края по Чир-спорту в номинации среди взрослых "Чир-Хип-Хоп-Двойка" в 2018 году.
- 2 место в открытых краевых соревнованиях по Чир-спорту в номинации среди взрослых "Чир-Хип-Хоп-Двойка" в 2018 году.
- Ежегодный участник Only Top.
- Ежегодный участник танцевального фестиваля ПРО РСО.
- Участник Funky man 10 (г.Хабаровск).
Опыт работы
- Хореограф танцевального центра "Da Wings" с сентября 2017 года.
Титулованные ученики
- Нет информации
12 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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