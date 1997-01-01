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Ситарская Юлия Вячеславовна

Ситарская Юлия Вячеславовна

8.7 Рейтинг
12 Отзывов
Танцы, Хореография
Стаж 3 года
Адреса
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Хореографическая студия в клубе "Экзито":
Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 230 стр. 2
  • +7 (423) 293-68-56
  • +7 (423) 275-66-82
  • +7 (914) 705-66-82
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Мастер-классы по направлению Dancehall у профессионалов: Blaakow, Ирина Збраилова, Kari Gyal, Alessandro Jazz.
  • Мастер-классы по направлению Hip-Hop у профессионалов: DRE10, TadJ, Puncha — Анастасия Полякова, Riceball, 5000five Thousand, Hallo, Rhythm Gate, Женя Барышев.
  • Мастер-классы по направлению Choreo у профессионалов: Дмитрий Черкозьянов, Алексей Шалбуров.
  • Мастер-класс по направлению House у Атажана.
  • Мастер-класс по направлению Contemporary у Дмитрия Щебета.
  • Мастер-класс по современной хореографии у Екатерины Решетниковой.
  • Мастер-класс "Раф — танцевальная лаборатория ".
  • Мастер-класс у Батуро — музыкальность и контроль.

Участие в соревнованиях

  • 1 место в городском конкурсе танцевальных экологических команд в 2016 году.
  • 2 место на фестивале «Восходящие звезды» в номинации среди взрослых "Чир-Хип-Хоп Соло" в 2018 году.
  • 2 место на чемпионате и первенстве Приморского края по Чир-спорту в номинации среди взрослых "Чир-Хип-Хоп-Двойка" в 2018 году.
  • 2 место в открытых краевых соревнованиях по Чир-спорту в номинации среди взрослых "Чир-Хип-Хоп-Двойка" в 2018 году.
  • Ежегодный участник Only Top.
  • Ежегодный участник танцевального фестиваля ПРО РСО.
  • Участник Funky man 10 (г.Хабаровск).

Опыт работы

  • Хореограф танцевального центра "Da Wings" с сентября 2017 года.

Титулованные ученики

  • Нет информации
12 отзывов

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