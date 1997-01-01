Ситарская Юлия Вячеславовна

Танцевальная жизнь преподавателя началась с русских народных танцев, затем заинтересовалась современной хореографией. На данный момент развивается в таких стилях, как HipHop, Dancahall, House. Является ежегодным участником Only Top, а также танцевального фестиваля ПРО РСО. Призовые места в олимпиадах по чир спорту в качестве спортсмена и в качестве хореографа. Постоянное повышение уровня на мастер-классах российских и зарубежных танцоров высокого уровня.