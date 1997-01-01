Соловцова Маргарита Николаевна

Адреса
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ИЗО-студия "Радуга" в детском клубе "Эллада":
Владивосток, Луговая, ул. Громова, 12
- +7 (423) 263-68-40
Информация о преподавателе
Звание
- Педагог высшей категории
Образование
- Дальневосточный государственный институт искусств, квалификация художник-живописец по специальности «Живопись», 2000 год.
- Приморский краевой колледж искусств, специальность - «преподаватель изобразительного искусства», 2016 год.
Курсы повышения квалификации
- «Программа комплексного повышения квалификации учителей изо», 2010 год.
- Удостоверение о повышение квалификации «Интеграция систем общего и дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС общего образования», 2015 год.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 29 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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