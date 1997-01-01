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Соловцова Маргарита Николаевна

Соловцова Маргарита Николаевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
ИЗО
Стаж 20 лет
Адреса
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ИЗО-студия "Радуга" в детском клубе "Эллада":
Владивосток, Луговая, ул. Громова, 12
  • +7 (423) 263-68-40
Информация о преподавателе

Звание

  • Педагог высшей категории

Образование

  • Дальневосточный государственный институт искусств, квалификация художник-живописец по специальности «Живопись», 2000 год.
  • Приморский краевой колледж искусств, специальность - «преподаватель изобразительного искусства», 2016 год.

Курсы повышения квалификации

  • «Программа комплексного повышения квалификации учителей изо», 2010 год.
  • Удостоверение о повышение квалификации «Интеграция систем общего и дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС общего образования», 2015 год.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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