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Столяр Сергей

Столяр Сергей

8.5 Рейтинг
6 Отзывов
Танцы
Стаж 17 лет
Адреса
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Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Участник чемпионата мира R-16 Korea 2007 г. в качестве приглашенного гостя
  • Keep on Dancing в Китае в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. - призовые места в номинации Best Power move
  • Участник концертной программы в составе команды Extreme crew г. Сеул, Корея, 2008 г.
  • Призер Дальневосточных фестивалей Persona Grata, DV Feenames, Kull Flava
  • Folk dance city festival, ART Dance 1,2,3 Vladivostok 2009, 2010, 2011,2012 гг., международный фестиваль современной молодежной культуры - призовые места

Опыт работы

  • Преподавал "Break Dance" в Студии "Mix Dance".

Титулованные ученики

  • Нет информации
6 отзывов

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