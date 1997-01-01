Столяр Сергей

Адреса
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Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Эгершельд, ул. Крыгина, 3
Break dance в Танцевальном центре "Da Wings":
Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Участник чемпионата мира R-16 Korea 2007 г. в качестве приглашенного гостя
- Keep on Dancing в Китае в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. - призовые места в номинации Best Power move
- Участник концертной программы в составе команды Extreme crew г. Сеул, Корея, 2008 г.
- Призер Дальневосточных фестивалей Persona Grata, DV Feenames, Kull Flava
- Folk dance city festival, ART Dance 1,2,3 Vladivostok 2009, 2010, 2011,2012 гг., международный фестиваль современной молодежной культуры - призовые места
Опыт работы
- Преподавал "Break Dance" в Студии "Mix Dance".
Титулованные ученики
- Нет информации
6 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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