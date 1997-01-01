Ступин Павел Николаевич

Адреса
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Айкидо в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Чуркин, ул. Гульбиновича, 8А
Айкидо в Спортивном клубе "Витязь":
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация о преподавателе
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 17 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 20 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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