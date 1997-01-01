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Свищева Лена

Свищева Лена

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
ИЗО
Стаж не указан
Адреса
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Рисование для малышей в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
  • +7 (423) 275-44-75
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Окончила Дальневосточный Федеральный Университет по специальности Социология.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Работала вожатой в детских лагерях, а также преподавателем кружков по лепке и рисованию.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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