Тен Альберт

Адреса
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Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Центр, ул. Тигровая, 20а
- +7 (423) 275-13-16
Капоэйра в Федерации капоэйры:
Владивосток, район Седанка, ул. Маковского, 93
- +7 (423) 275-13-16
Информация о преподавателе
Звание
- Руководитель Федерации, инструктор Капоэйры
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- За тренировочные годы несколько раз был на семинара в Москве, в Бразилии, проходил обучение у известных мастеров Режионала в Сальвадоре, штат Баия
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
6 отзывов
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Стаж 9 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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Стаж 11 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 8 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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