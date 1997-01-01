Тихонова Кристина

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Приморский Краевой Колледж Искусств по специальности Хоровое дирижирование (красный диплом).
- Дальневосточная Государственная Академия Искусств по специальности музыковедение, тема диплома "Раннее музыкальное развитие детей".
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Музыкальный руководитель в различных детских развивающих центрах города Владивостока и Санкт-Петербурга.
- Хормейстер в подготовительной группе Первой музыкальной школы им. Прокофьева и Детской школы искусств №7.
- Преподавала теорию музыки и сольфеджио в Приморском Краевом Колледже Искусств.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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