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Тихонова Кристина

Тихонова Кристина

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж не указан
Адреса
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Музыка для малышей в "Mamas Center":
Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 135
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Приморский Краевой Колледж Искусств по специальности Хоровое дирижирование (красный диплом).
  • Дальневосточная Государственная Академия Искусств по специальности музыковедение, тема диплома "Раннее музыкальное развитие детей".

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Музыкальный руководитель в различных детских развивающих центрах города Владивостока и Санкт-Петербурга.
  • Хормейстер в подготовительной группе Первой музыкальной школы им. Прокофьева и Детской школы искусств №7.
  • Преподавала теорию музыки и сольфеджио в Приморском Краевом Колледже Искусств.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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